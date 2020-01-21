Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir mobilya imalathanesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, imalathane kullanılamaz hale geldi.
Biga Sanayi Sitesi'nde bir mobilya imalathanesinde sabaha karşı elektrik kontağından çıkan yangın üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Çanakkale Biga'da korkutan yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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