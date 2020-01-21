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Biga'da korkutan

Çanakkale Biga'da korkutan yangın

21.01.2020, 19:35

'nin Biga ilçesinde bir mobilya imalathanesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, imalathane kullanılamaz hale geldi.

Biga Sanayi Sitesi'nde bir mobilya imalathanesinde sabaha karşı elektrik kontağından çıkan üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

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