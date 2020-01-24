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Haberler > Çanakkale > Alman savaş gemisi 'Fulda' Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Alman savaş gemisi 'Fulda' Boğazı'ndan böyle geçti

Alman savaş gemisi 'Fulda' Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

24.01.2020, 14:42

Boğazı'ndan geçen Alman Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', 'ne doğru yol aldı.

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