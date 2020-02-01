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Haberler > Çanakkale > Son dakika: Çanakkale'de deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: 'de ! , Kandilli son depremler...

Son dakika: Çanakkale'de deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

01.02.2020, 20:52 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020,21:06

verilerine göre 'nin ilçesinde 20.34'te 3,6 büyüklüğünde bir meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.34'te Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Paniğe neden olan deprem yerin 28 kilometre derinliğinde meydana geldi.

2020.02.01 20:44:29  35.1582   27.9177        5.0      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.02.01 20:39:28  38.9903   25.4343        5.0      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.02.01 20:34:02  38.9765   25.4115        2.7      -.-  3.6  3.6   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.02.01 20:31:21  39.0937   27.8317        9.3      -.-  2.2  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.01 20:22:31  39.0123   27.8362        1.4      -.-  2.2  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.01 20:15:53  38.9935   25.3835        7.7      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.02.01 20:13:41  39.0865   27.8475        3.7      -.-  1.7  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.01 19:52:35  39.0015   27.8493        2.7      -.-  2.2  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.01 19:37:22  38.4362   39.1788        5.0      -.-  3.4  3.5   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.02.01 19:36:03  38.4388   39.2127       10.7      -.-  2.0  -.-   YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.02.01 19:26:23  39.0892   27.8235       14.1      -.-  2.0  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.01 18:39:28  39.0173   27.9205        7.2      -.-  1.8  -.-   KARAKOY-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
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