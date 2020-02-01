Son dakika: Çanakkale'de deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

AFAD verilerine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 20.34'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.34'te Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Paniğe neden olan deprem yerin 28 kilometre derinliğinde meydana geldi. 2020.02.01 20:44:29 35.1582 27.9177 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2020.02.01 20:39:28 38.9903 25.4343 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.02.01 20:34:02 38.9765 25.4115 2.7 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI İlksel 2020.02.01 20:31:21 39.0937 27.8317 9.3 -.- 2.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.01 20:22:31 39.0123 27.8362 1.4 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.01 20:15:53 38.9935 25.3835 7.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.02.01 20:13:41 39.0865 27.8475 3.7 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.01 19:52:35 39.0015 27.8493 2.7 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.01 19:37:22 38.4362 39.1788 5.0 -.- 3.4 3.5 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.01 19:36:03 38.4388 39.2127 10.7 -.- 2.0 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.01 19:26:23 39.0892 27.8235 14.1 -.- 2.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.01 18:39:28 39.0173 27.9205 7.2 -.- 1.8 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel