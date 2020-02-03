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şüphelisinin evinden cephanelik çıktı

Uyuşturucu şüphelisinin evinden cephanelik çıktı

03.02.2020, 17:41

'nin Biga ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonunda çok sayıda silah ile birlikte yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Biga'da uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.D.'nin evinde arama yaptı. Yapılan arama sonucu kurusıkıdan bozma 4 tabanca, 5 tabanca kabzası, 2 tabanca şarjörü, 3 yay ve mil, 2 horoz mekanizması, 1 kabza parçası, 9 milimetre çapında fişek, 2 pim kapak tutucu, 4 üst kapak, 9 matkap ucu, 1 beyzbol sopası ile 1 namlu açma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi

DHA

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