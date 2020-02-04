Çanakkale Savaşları sırasında Türk askerlerinin kullandığı, patlamamış halde bulunan tarihi ‘Tüfekçiyef’ el bombası, jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde imha edildi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Alçıtepe'deki Nuri Yamut Anıtı bölgesinde alt yapı çalışmaları kapsamında, Çanakkale Savaşları sırasında Türk askerlerinin kullandığı patlamamış tarihi Tüfekçiyef el bombası bulundu.
Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış ‘Tüfekçiyef’ el bombası bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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