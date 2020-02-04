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Savaşları'ndan kalma patlamamış ‘Tüfekçiyef’ el bombası bulundu

Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış ‘Tüfekçiyef’ el bombası bulundu

04.02.2020, 14:10 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020,14:13

 Savaşları sırasında Türk askerlerinin kullandığı, patlamamış halde bulunan tarihi ‘Tüfekçiyef’ el bombası, jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde imha edildi.

Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Alçıtepe'deki Nuri Yamut Anıtı bölgesinde alt yapı çalışmaları kapsamında, sırasında Türk askerlerinin kullandığı patlamamış tarihi Tüfekçiyef el bombası bulundu.

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