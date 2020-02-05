  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Çanakkale > Ayvacık açıklarında durdurulan botlarda 67 düzensiz göçmen yakalandı

açıklarında durdurulan botlarda 67 düzensiz yakalandı

Ayvacık açıklarında durdurulan botlarda 67 düzensiz göçmen yakalandı

05.02.2020, 11:28

'nin ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmeye çalışan 67 düzensiz yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesi ve Sivrice Burnu açıklarında iki bölgeye operasyon düzenleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, iki lastik bottaki 66'sı Afganistan, biri İran uyruklu 67 kişiyi alıp kıyıya çıkardı.

Aralarında 25 çocuk ve 15 kadının bulunduğu bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayvacık açıklarında durdurulan botlarda 67 düzensiz göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN