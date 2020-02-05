  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Çanakkale > Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

05.02.2020, 16:11

Fırtına nedeniyle 'nda çift yönlü transit gemi geçişleri durduruldu.

Boğazda öğlen etkisini artıran fırtına ve sağanak, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki gemilerin kaptanlarına telsizle uyarıda bulunarak saat 14.30 itibarıyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Yetkililer, kuzey ve güney yönlerden geçiş yapmak isteyen gemilerin güvenli bölgelerde bekletildiğini, hava durumunun düzelmesine paralel olarak da trafiğin normale döneceğini bildirdi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN