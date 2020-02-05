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'de bazı ada seferleri iptal edildi

Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi

05.02.2020, 07:25

'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, bugün (çarşamba) Denizi'nde etkili olması beklenen ve lodos fırtınası sebebiyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş'tan yapılan açıklamada, bugün Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen sağanak yağış ve lodos fırtınası sebebiyle, Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'de de saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Bozcaada-Geyikli hattında ise Bozcaada'dan yapılması planlanan saat 07.15 ve 10.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği açıklandı.
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