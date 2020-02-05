Çanakkale'de konserve kutusundan balık yemeye çalışırken kutuya dili sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahibine teslim edildiği bildirildi.
Geçen hafta çarşamba günü yaşanan olay Dörtyol köyünde meydana gelindi.
Konserve kutusuna dili sıkışan köpeği itfaiye kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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