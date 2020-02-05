Konserve kutusuna dili sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Çanakkale'de konserve kutusundan balık yemeye çalışırken kutuya dili sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahibine teslim edildiği bildirildi.

Geçen hafta çarşamba günü yaşanan olay Dörtyol köyünde meydana gelindi.