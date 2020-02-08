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'deki ada seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

08.02.2020, 10:35

'nin kuzeyinde fırtına ulaşımı olumsuz etkiliyor. ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den 11.00, Gökçeada-Kabatepe hattında ise Gökçeada'dan 07.00, Kabatepe'den 09.00'da gerçekleştirilmesi planlanan seferler iptal edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına ulaşımı olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den 11.00, Gökçeada-Kabatepe hattında ise Gökçeada'dan 07.00, Kabatepe'den 09.00'da gerçekleştirilmesi planlanan seferler iptal edildi.
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