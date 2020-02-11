Çanakkale'de 73 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de, jandarma tarafından 2 günde gerçekleştirilen 7 operasyonda, 73 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık bölgesinde son 2 günde, göçmen kaçakçılığına yönelik 7 operasyon düzenledi. Operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 32'si Afganistan, 22'si Kongo, 13'ü Somali, 2'si Afrika, 2'si Senegal, 2'si Gine uyruklu 73 kaçak göçmen yakalandı.
73 can yeleğinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
DHA
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