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'de 80 kaçak ile 1 organizatör yakalandı

Çanakkale'de 80 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

12.02.2020, 17:42

'de, jandarmanın düzenlediği 3 ayrı operasyonda, 80 kaçak yakalandı. 1 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvacık, Gelibolu, Bayramiç ilçelerinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda, Afganistan uyruklu 80 kaçak göçmen yakaladı. Organizatör T.A. gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 minibüs ile 80 can yeleği ele geçirildi.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör T.A.'nın ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

DHA

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