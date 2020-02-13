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'de günlerdir aranan kayıp adam ölü bulundu

Çanakkale'de günlerdir aranan kayıp adam ölü bulundu

13.02.2020, 16:12

Çanakale'nin Kepez beldesinde 6 gündür kayıp olan (69) ormanlık alanda ölü bulundu. Birgül'ün ölüm nedeni  Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Kepez beldesinde yaşayan Mehmet Armağan Birgil, geçtiğimiz cuma günü kayboldu. Yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Birgil'i bulmak için çalışma başlatan polis, yaşlı adamın cep telefonu sinyalinin Hava Radar ve Mevzi Komutanlığı bölgesinden geldiğini tespit etti. Bunun üzerine, bölgede polis, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Aramalar sırasında ormanlık alanda Birgil'in cansız bedeni bulundu. Mehmet Armağan Birgül'ün ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

DHA

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