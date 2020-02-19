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Ayvacık açıklarında 106 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında 106 kaçak göçmen yakalandı

19.02.2020, 15:31

'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 106 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu ve Küçükkuyu beldesi açıklarında operasyon düzenledi. Operasyonda botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen, 76 Afganistan, 10 Kongo, 15 Suriye, 4 Irak ve 1 Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 106 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA

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