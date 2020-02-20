Gelibolu açıklarında seyir halindeki geminin kazan dairesinde yangın

Çanakkale-Gelibolu açıklarında seyir halindeki bir geminin kazan dairesinde yangın çıkması sonucu motorları stop etti. Gemi motorlarının durması sonucu sürüklenmeye başladı.

Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu önlerinde makine dairesinde yangın çıkan 130 metre uzunluğunda arpa yüklü Palau bayraklı V.Hak isimli geminin kaptanı, hemen makineleri stop etti.

Çanakkale Boğazı'nda yangın paniği! Geminin makine dairesinde yangın çıktı

Gemi sürüklenmeye başladı. Kaptanın durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmesi üzerine bölgeye Kurtarma-10 römorkörü sevk edildi. Ancak kaptan yardım talebinde bulunmadı. Kaptan saat 09.41'de gemiyi boğazın orta hattında Dalyan mevkii açıklarında demirledi. Gemideki yangını söndürmek için gemi personeli tarafından çalışma yürütülüyor.

DHA