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ABD savaş gemisi 'USS Ross' Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

23.02.2020, 13:08

Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, 'ne yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 09.00'da giriş yapan ABD Donanması'na ait 'USS Ross' adlı savaş gemisi, saat 11.00 sıralarında Lapseki önlerinde oldu. Oldukça hızlı seyreden ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. ABD savaş gemisi Marmara Denizi'ne yol aldı.



Hava ve su üstüne güdümlü mermi atabilen en yeni füze savunma sistemine sahip 154 metre uzunluğundaki ABD güdümlü füze destroyerinin Karadeniz'e gideceği ileri sürüldü.

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