Cezaevi firarisi otogarda yakalandı

Çanakkale'de kasten adam öldürme suçundan hükümlü bulunan A.G, açık cezaevinden firar ettikten yaklaşık 3.5 saat sonra Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalandı. A.G. gözaltına alındı.
Çanakkale'de kasten adam öldürme suçundan hükümlü bulunan A.G, açık cezaevinden firar ettikten yaklaşık 3.5 saat sonra Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalandı. A.G. gözaltına alındı.
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