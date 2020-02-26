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Cezaevi firarisi otogarda yakalandı

Cezaevi firarisi otogarda yakalandı
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Çanakkale'de kasten adam öldürme suçundan hükümlü bulunan A.G, açık cezaevinden firar ettikten yaklaşık 3.5 saat sonra Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalandı. A.G. gözaltına alındı.

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