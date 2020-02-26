Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 2 çocuk annesi Cahide Göçmen, gittiği kız kardeşinin evinde ölü bulundu. Olay, dün öğle saatlerinde, Çırpılar köyünde meydana geldi. Cahide Göçmen, köyde oturan kız kardeşi Hanife Biçer'in (57) evine gitti. Bu sırada Hanife Biçer, hasta olan eşi Şaban Biçer'i, hastaneye götürmek için evden çıktı. Biçer hastanede tedaviye alınırken, Hanife Biçer de evine döndü. Hanife Biçer, eve girdiğinde kız kardeşi Cahide Göçmen'i ölü buldu.