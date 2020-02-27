  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Çanakkale > Çanakkale'de lodos deniz ulaşımını aksattı

Çanakkale'de lodos deniz ulaşımını aksattı

Çanakkale'de lodos deniz ulaşımını aksattı

27.02.2020, 12:02 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020,12:03

Çanakkale'de özellikle Kuzey 'nde lodos etkili olurken, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine deniz ulaşımında aksama meydana geldi. Lodos nedeniyle Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri yapılamayacak.

Meteoroloji'nin günler önceden uyarısını yaptığı lodos, Çanakkale Boğazı'nda ve özellikle Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor. Boğazda saatte 45 kilometre hızla esen lodos, Kuzey Ege Denizi'nde 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esiyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapılan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından fırtına nedeniyle Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri ile Güney Marmara hattında iptal seferleri olduğu duyuruldu.

Fırtına nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye, Bozcaada'dan da Geyikli'ye seferler yapılamadı. Kuzey Ege Denizi'nde hızı 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri yapılamayacak. Ayrıca Güney Marmara hattında Erdek'ten Balıklı, Avşa, Ekinlik ve Marmara adaları hattında da seferler iptal edildi.

Öte yandan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki hatlarında lodos nedeniyle seferler güçlükle yapılabiliyor. Arabalı vapurlar, iskeleye yaklaştığında rüzgaraltı yapınca lodos dalgaları arasında beşik gibi sallanıyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de lodos deniz ulaşımını aksattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN