Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sahillere geldi.
Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen göçmenler Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga Koyu gibi noktalarda toplanmaya başladı. Midilli adasına geçişte sık kullanılan bu noktalardaki göçmenler geçiş için hazırlık yapıyor.Son dakika: Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar sınırdaki Komuta Merkezi'nde Son dakika: Başkan Erdoğan kurmayları topladı! Külliye'de kritik İdlib zirvesi
Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler Çanakkale'de sahillere gelmeye başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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