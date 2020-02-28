Fırtınanın sürüklediği feribot karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bir feribot, iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra kum birikintisinin bulunduğu yerde karaya oturdu. İçerisinde araçlar ve yolcuların bulunduğu feribotun yanına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı kurtarma botu sevk edildi. Öte yandan Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinden 4'ü daha iptal edildi.