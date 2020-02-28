  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Çanakkale > İsçiler kendini madene kapattı

İsçiler kendini madene kapattı

İsçiler kendini madene kapattı
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan bir bakır madeni işletmesinde, arkadaşlarının işten çıkarılmasını kabullenmeyen ve maaşlarını alamadıklarını iddia eden yaklaşık 40 işçi kendilerini ocağa kapattı. Önceki gün öğle saatlerinden itibaren ocağa giren işçiler halen maden ocağı içerisinde bekleyişlerini sürdürüyor. İşçilerin konuyla ilgili işverenden bir haber bekledikleri belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İsçiler kendini madene kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN