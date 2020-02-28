İsçiler kendini madene kapattı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan bir bakır madeni işletmesinde, arkadaşlarının işten çıkarılmasını kabullenmeyen ve maaşlarını alamadıklarını iddia eden yaklaşık 40 işçi kendilerini ocağa kapattı. Önceki gün öğle saatlerinden itibaren ocağa giren işçiler halen maden ocağı içerisinde bekleyişlerini sürdürüyor. İşçilerin konuyla ilgili işverenden bir haber bekledikleri belirtildi.