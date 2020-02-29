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'ya bağlı Alman savaş gemisi boğaz sularında

NATO'ya bağlı Alman savaş gemisi boğaz sularında

29.02.2020, 11:41

Son dakika haberi... 'ya ait borda numaralı Alman savaş gemisi, 'ndan geçerek Ege sularına doğru yol aldı. Bir süre sonra da gözden kayboldu.

NATO'ya bağlı F-218 borda numaralı Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ayvacık açıklarından Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'ne seyreden fırkateyn, Ayvacık ile Midilli adası arasında bir süre yol aldıktan sonra gözlerden kayboldu.

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