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girişimi polis ve itfaiye ekiplerince engellendi

İntihar girişimi polis ve itfaiye ekiplerince engellendi

02.03.2020, 21:14

'de oturduğu apartmanın 5'inci katındaki balkonunda girişiminde bulunan Savaş G. polis ve itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

İntihar girişimi saat 18.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Velibey Sokak'ta bulunan Ege Apartmanı A blokta meydana geldi. Apartmanın 5'inci katında oturan Savaş G., evinin balkonunda intihar girişiminde bulundu. Bağrışları duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balkon demirlerine çıkan Savaş G., bir yakını tarafından bacaklarından tutularak atlaması engelledi. Yaşanan arbede sırasında çevredeki vatandaşların yürekleri ağızlara geldi. İtfaiye merdiveniyle balkona çıkan polis ekiplerinin müdahalesiyle Savaş G., son anda kurtarıldı. Polis ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği Savaş G., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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