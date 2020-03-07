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savaş gemisi 'Yarmook', 'ndan geçti

Pakistan savaş gemisi 'Yarmook', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

07.03.2020, 10:37

'ndan geçen Donanması'na ait, 271 borda numaralı savaş gemisi 'Yarmook', 'ne doğru yol aldı. Savaş gemisine boğazdan geçiş sırasında Türk botu eşlik etti.

Marmara Denizi'nden saat 07.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Pakistan Donanması'na ait 271 borda numaralı savaş gemisi 'Yarmook', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.



Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Savaş gemisine boğazdan geçiş sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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