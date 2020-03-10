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Üçüncü kattaki evin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi

Üçüncü kattaki evin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi

10.03.2020, 09:55

'nin Bayramiç ilçesinde evli ve bir çocuk annesi (39), üçüncü kattaki evlerinin balkonundan zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Bayramiç ilçesi Tepecik mahallesinde saat 20.45 sıralarında meydana gelen olayda, bir okulda hizmetli olarak çalışan Pınar Gezer, iddiaya göre üçüncü kattaki evlerinin balkonunda dengesini kaybederek düştü. Olay sırasında evde bulunan Güner Gezer, eşinin balkondan düştüğünü fark edince, komşularına seslenip yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen Gezer'in yakınları sinir krizi geçirdi.



Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Pınar Gezer'in cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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