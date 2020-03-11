1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 207 metre uzunluğa ulaştı

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 207 metreye ulaştı. 18 Mart’ta Çanakkale’ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da köprü şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafındandan atıldı. Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki iki kule kesonu inşa edildi. Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yıl Mayıs ayında batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar ise Ağustos ayında konuldu ve kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı.

318 METRELİK YÜKSEKLİĞİYLE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELİYOR

Toplam 32 bloktan oluşacak köprü ayakları, tamamlandığında 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'nın, sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığı köprüye, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını kazandıracak.

AYAKLAR 207 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Aradan geçen yaklaşık 6 ayda kule kesonları üzerine 22'nci blokların montajı da yapılmaya başlandı. Lapseki yakasındaki kule kesonu üzerine 22'nci bloklar konuldu ve köprü ayağının yüksekliği 207 metreye ulaştı. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında ise, 22'nci blokların montajı devam ediyor. Kesona montajı tamamlanan çalışma platformu üzerinde yükselen vinç ile her bir blok parçalar halinde yukarı çekilirken, burada montajı yapılıyor. 14'üncü blokların arasına ilk bağ kirişinin montajı da yakın zamanda tamamlandı. 24'üncü bloklarla birlikte köprü ayaklarına 2'nci bağ kirişlerinin de montajı yapılacak. 318 metrelik kulelerin Haziran ayında tamamlanması, yaz sonunda ise köprüde kablo örme çalışmalarına başlanması planlanıyor. Köprü inşaatında kullanılacak olan kabloların ağırlığı 33 bin 268 ton, uzunluğu ise 162 bin kilometre olacak. Kablo örme çalışmasıyla birlikte köprünün silüeti de ortaya çıkmış olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İNCELEMELERDE BULUNACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü inşaat sürecini de yakından takip ediyor. Erdoğan, geçen yıl 18 Mart günü Çanakkale Deniz Zaferi törenlerine katılmak üzere geldiği Çanakkale'de, Gelibolu Sütlüce'deki köprü şantiyesini ziyaret etmiş ve kule keson temeli şaft montajının talimatını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde, 18 Mart günü, 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesini ziyaret edeceğini açıkladı. Erdoğan'ın, Lapseki Şekerkaya'daki köprü şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alacağı ve incelemelerde bulunacağı belirtildi.

YAKLAŞIM VİYADÜKLERİNİN AYAKLARI YÜKSELDİ

Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki yakasındaki ankraj bloku imalatı da bitti. Malkara'dan Lapseki'ye kadar uzanan otoyol çalışmaları sürdürülürken, Lapseki yakasında 680, Gelibolu yakasında 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinin ayakları da büyük oranda tamamlandı. Köprü inşaatında 2500 kişi, otoyol projesinde ise 3 bin 600 kişi çalışıyor. Yaklaşım viyadükleriyle birlikte yani kabloların ankrajlanacağı noktalar arasındaki mesafe ise 4 bin 100 metre. Projedeki tabliye genişliği 45 metre. Ayakların yüksekliği 318 metre. Tabliyede kullanılan çeliğin ağırlığı 49 bin ton. Köprünün inşaatında 114 bin ton inşaat çeliği kullanılacak. Ankraj betonları da dahil yaklaşım viyadükleri için de kullanılacak beton miktarı ise 230 bin ton olacak.



İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.

DHA