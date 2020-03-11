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Genç kadının sır ölümü

Genç kadının sır ölümü
Giriş Tarihi: 11.3.2020

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde evli ve bir çocuk annesi Pınar Gezer (39), üçüncü kattaki evlerinin balkonundan zemine düşerek yaşamını yitirdi. Genç kadının ölümü şüpheli bulundu.

KOCASI GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
Tepecik Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda, okulda hizmetli olarak çalışan Pınar Gezer, kocasının iddiasına göre 3. kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü. Olay sırasında evde bulunan Güner Gezer, eşini balkondan düşerken gördüğünü ve komşularından yardım istediğini söyledi. Talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

SUAT SALGIN

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