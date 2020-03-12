1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 207 metreye ulaştı. 18 Mart'ta Çanakkale'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da köprü şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulunacak. Tamamlandığında 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayakları son montajın ardından biraz daha yükseldi. 24. blokların yerleştirilmesiyle birlikte ikinci bağ kirişi montajı da yapılmış olacak.
Çanakkale Köprüsü 207 metreye uzadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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