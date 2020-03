İdlib gazisi iyileşip görevine dönmeyi dört gözle bekliyor

Yaklaşık 2 hafta önce İdlib’de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu bacağı parçalanarak gazi olan Uzman Çavuş Aşkın Karabaş, bir an önce iyileşip görevine dönmeyi dört gözle bekliyor.

Katil Esed rejiminin İdlib'de 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında tanktan düşerek ayağı parçalanan Uzman Çavuş Aşkın Karabaş, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki evinde istirahatine devam ediyor. Yaklaşık 1 ay boyunca İdlib'de 18. Mekanize Piyade Tugayı Komando Destek Taburu Havan Bölüğünde görev yapan Karabaş, 28 Şubat'ta rejimin hava saldırısı sonrası oluşan basınçla tankın üzerinden düştü. Ayağı parçalanan Aşkın Karabaş, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde eşiyle birlikte yaşadığı evinde istirahatine devam ediyor. Ayağı alçıya alınan ve tedavisi süren gazi, doktorların bir süre vermediğini, ancak kendisinin 2 ay içinde iyileşeceğini umut ettiğini dile getirdi.



"HALKIMIZI, TOPRAKLARIMIZI, GELECEĞİMİZİ KORUMAK İÇİN ANT İÇTİK"

Gazilik mertebesine yükselmekten dolayı gurur duyduğunu ve bir an önce görevine dönebilmek için can attığını dile getiren Aşkın Karabaş, "İdlib'de yaklaşık 1 ay kadar bir görev yaptım ve ayın 28'inde gazi oldum. Mesleğimle hakikaten gurur duyuyorum. Her askerin yapması gereken şeyleri yaptık. Elimizden geldiği kadar, sonuna dek görevimizi yapmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde yapmaya çalışacağım. Bir pişmanlığım yok, duygu sarsılması gibi şeyler yok, ben yaptığım meslekle gurur duyuyorum. Orada görev yapan arkadaşlarım da bu gurur ve onur çerçevesinde gerekeni yerine getiriyorlar. Böyle bir olay başıma geldiğinden ötürü ben görevimden vazgeçecek değilim. Her zaman dediğimiz gibi kanımızın son damlasına dek vatanımızı, milletimizi, halkımızı, topraklarımızı ve geleceğimizi korumak için ant içtik" dedi.



"BİZ GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

İdlib'deki görevi esnasında ailesiyle yaptığı telefon görüşmelerinde onları üzmemek için olumsuz şeylerden bahsetmek istemediklerini dile getiren Uzman Çavuş Aşkın Karabaş, "Genelde orada bulunduğumuz ortamla ilgili bilgi vermiyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla ailemizin motivasyonunu yükseltmek için olumlu şeyler söylüyoruz. Tabii orada olan bazı şeyleri söylemekten çekiniyoruz" ifadelerini kullandı.



Gazi olmanın kendisini gururlandırdığını vurgulayan Karabaş, "Şöyle söyleyeyim, anlatılmaz yaşanır. Biz görevimizi yaparken gazi olduk, başka bir şey yaparken değil. Keyfi olarak herhangi bir olay da gerçekleşmedi. Biz görevimizi yerine getirdik. Çok şükür Cenab-ı Allah tarafından böyle bir hikmet ortaya çıktı" şeklinde konuştu.