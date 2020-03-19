Atatürk’ün büstünü çöp içinde bıraktılar

CHP’li Çanakkale Belediyesi bünyesinde moloz yığınları ve çöplük arasına terk edilen Atatürk büstü görenleri şaşırttı. Kötü görüntü ve koku sebebiyle acilen çözüm beklediklerini ifade eden çevre sakinleri, “Vicdanlarımız sızlıyor” dedi.

Çanakkale'de çöp yığınları arasına terk edilen Sarıçay'ın ardından bu kez de İsmetpaşa Mahallesi'nde ortaya çıkan görüntü kamuoyunun tepkisini çekti. CHP'li Çanakkale Belediyesi bünyesinde, moloz yığınları ve çöplük arasına terk edilen Atatürk büstü şaşkınlık yarattı. Bölgedeki vatandaşlar da durumdan duydukları rahatsızlıkları dile getirerek, kötü koku ve görüntü sebebiyle yetkililerden acil çözüm beklediklerini dile getirdi.



'BURASI LAYIK GÖRÜLMÜŞ'

İsmetpaşa Mahallesi'ne gelerek Atatürk büstünün olduğu alanda incelemelerde bulunan Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanı Bünyamin Nami Tonka, uzun süredir bu bölgede herhangi bir temizlik faaliyeti yapılmadığını dile getirerek, "Burası İsmetpaşa Mahallesi'nin en uç noktası. Burada daha çok Roman vatandaşlarımız yaşıyor ve bir de Atatürk heykelimiz var. Bulunmuş olduğumuz çevre tamamen çöplük durumunda, buradaki çöpleri kaldırmak için 100 TIR'lık bir filoya ihtiyaç var. Ne yazık ki Çanakkale Belediyesi Atatürk'ü çöplerin arasına uygun görmüş ki, etrafı temizleme konusunda herhangi bir faaliyeti yok" diye konuştu.



"Allah'a havale ediyorum"

Böyle bir manzaranın vicdanları sızlattığını ifade eden Başkan Tonka, "Bizim Çanakkale Belediyesi'nden beklediğimiz, bu bölgeyi rehabilite etmek, tamamen çöplerden arındırmak ve buradaki vatandaşlara da prefabrik konutlar vermek suretiyle daha yaşanılabilir hale gelmesini sağlamaktır. Atatürk'e bunu reva görenleri de Allah'a havale ediyorum ve baht utansın diyorum" açıklamasını yaptı.



Çöp yığınları arasına terk edilen büst, vatandaşın tepkisini çekti.