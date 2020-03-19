Bozcaada'daki konaklama tesisleri 15 Nisan’a kadar kapandı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm konaklama tesisleri, 19 Mart-15 Nisan tarihleri arasında kapalı olacak.

Her yaz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bozcaada ilçesinde, koronavirüs tedbirlerinin ardından yolcu ve araç sayısında artış yaşandı. Bu gelişme üzerine Belediye Başkanlığı ile Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu (BOZTİD), adadaki konaklama tesislerinin, 19 Mart-15 Nisan tarihleri arasında, tedbir amaçlı kapatılması kararı aldı.



Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Yılmaz, 'Önemli Duyuru' başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"İlçemizde son günlerde geliş yönünde görülen olağandışı bir yolcu ve araç artışı sebebiyle, Bozcaada halkından ve esnafımızdan gelen talep, görüş, dilek ve öneriler neticesinde, Bozcaada Belediye Başkanlığı ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu arasında bir görüşme yapılmıştır. Varılan tam mutabakat neticesinde, ülke ve dünya gündeminde büyük bir tehlike olarak hayatımızda olan viral salgın tehdidinin risklerini en aza indirmek, viral yayılmanın engellemesini sağlamak ve sosyal yalıtımı destekleyebilmek amacıyla tedbiren, 5393 Sayılı Belediye Kanunun Belediye Başkanı'nın görev ve yetkilerini düzenleyen Madde 38/m (Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak) bendine istinaden belediye başkanlığımız tarafından ilçemizdeki tüm konaklama tesislerinin, 19 Mart-15 Nisan 2020 tarihleri arasında tedbiren geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması kararı alınmıştır. Altını çizmek istediğimiz husus, bu kararın Bozcaada Belediye Başkanlığı ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu'nun tam mutabakatıyla alınan ortak bir karar olduğudur. Karar zabıta birimi tarafından hassasiyetle denetlenecektir. Ada kendi öznel şartları nedeniyle zorluklara alışkındır ve hep beraber dayanışarak bu çetin süreci sağlıkla tamamlayabileceğimize inancımız tamdır. Halkımıza ve işletmelerimize önemle duyurulur."