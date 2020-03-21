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Haberler Çanakkale Organlarıyla beş hastaya umut oldu

Organlarıyla beş hastaya umut oldu

Organlarıyla beş hastaya umut oldu
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Çanakkaleli 19 yaşındaki ’in organları 5 hastaya hayat verecek. Ailesinin onayı ile Yunus’un organları , ve ’daki hastanelere nakledildi.

Çanakkale'de, geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi altına alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Yunus Özen'in organları 5 hastaya umut oldu. Özen'in ailesi beyin ölümü gerçekleşen çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. 14 Mart'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Özen'in dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

İKİ KENTE GÖNDERİLDİ
Hastanenin organ nakil koordinatörleri uzman doktor Azem Ülkü, hemşire Yeliz Baykala, Emine Karakaya ve Gönül Pınarcıoğlu'nun yaptıkları görüşme sonucunda Özen'in ailesi çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Özen'in bir böbreği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Hastanesi, diğer böbreği ve karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi, kalp ve akciğeri ise Kartal Koşuyolu Kalp Damar Hastanesinde bağış bekleyen hastalara nakil edilmek üzere alındı.

AİLELER DUACI OLACAK
Acılı aileye baş sağlığı dileyen Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, "Özen ailesinin bu acılı süreçte göstermiş oldukları duyarlılığın herkese örnek olmasını diliyorum. Yunus Özen hayata veda ederken organları 5 kişiye umut olacak. Pek çok aile ona duacı olacak" dedi.

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