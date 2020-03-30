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Haberler Çanakkale Köprünün kuleleri 226 metreye ulaştı

Köprünün kuleleri 226 metreye ulaştı

Köprünün kuleleri 226 metreye ulaştı
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz içerisindeki kulelerine 24'üncü bloklar konuldu. Böylece, toplam yüksekliği 318 metre olacak kuleler, 226 metreye ulaşmış oldu. Kesona montajı tamamlanan çalışma platformu üzerinde yükselen vinç ile her bir blok parçalar halinde yukarı çekilirken, burada montajı yapılıyor. 318 metrelik kulelerin Haziran ayında tamamlanması, yaz sonunda ise köprüde kablo örme çalışmalarına başlanması planlanıyor. Köprü inşaatında kullanılacak olan kabloların ağırlığı 33 bin 268 ton, uzunluğu ise 162 bin kilometre olacak. Kablo örme çalışmasıyla birlikte köprünün silueti de ortaya çıkmış olacak.

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