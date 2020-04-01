  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu

’de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu

01.04.2020, 11:46

’de bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Reşat Tabak İş Merkezi'ndeki bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. İş yerinde yapılan aramada; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 113 paket sigara, sarma kâğıdı, her birinde 200 adet bulunan 85 kutu olmak üzere toplamda 17 bin adet içi doldurulmuş sigara ve 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Ele geçirilen ürünler idari işlem yapılmak üzere Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, iş yeri sahibi Y.A. ise alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA