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Haberler Çanakkale Çanakkale’ye dolu yağdı

’ye dolu yağdı

Çanakkale’ye dolu yağdı

02.04.2020, 16:43

’de etkili olan yerini doluya bıraktı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Çanakkale il genelinde sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Bugün, 15.30 sıralarında etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Dolu yağışı kısa sürelide olsa hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İHA

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