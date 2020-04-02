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Gökçeada konuklarına 14 gün ev karantinası

Gökçeada konuklarına 14 gün ev karantinası
Giriş Tarihi: 2.4.2020

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kabatepe Limanı'na sağlık kontrolünden geçirilerek alınıyor. İlçeye başka yerlerden gelenler ise 14 gün ev karantinasında tutulacak. Gökçeada'ya gitmek için Eceabat'taki Kabatepe Limanı'na gelen vatandaşların, sağlık ekiplerince ateşleri ölçülüyor. Jandarma ekipleri de kimlik kontrolü yapıyor. Atlı jandarma timlerinin de yer aldığı uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, Kuzu Limanı'ndan kontrollü olarak ilçeye giriyor. Kurala uymayanlara ise 3 bin 150 TL para cezası kesilecek.

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