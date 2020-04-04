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Haberler Çanakkale MSB'den 'Dumlupınar' paylaşımı

'den 'Dumlupınar' paylaşımı

MSB'den 'Dumlupınar' paylaşımı

04.04.2020, 14:40

Milli (), 67 yıl önce elim bir kaza sonucu Boğazı'nda batan Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 asker rahmetle anıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde, 4 Nisan 1953'te İsveç bayraklı "Naboland" gemisiyle çarpışarak batan, Dumlupınar Denizaltısı'nda 81 denizcinin şehit olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"67 yıl önce bugün elim bir kaza sonucu Çanakkale Boğazı'nın derin maviliklerine emanet ettiğimiz, son nefeslerinde 'Vatan Sağ Olsun' diyen Dumlupınar Denizaltımızdaki 81 kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve minnetle anıyoruz."

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