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Haberler Çanakkale Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi

’ya tüm seferleri iptal edildi

Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi

08.04.2020, 09:36

’nin ilçesinde yarın yapılacak olan tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Konuya ilişkin Gestaş firmasından yapılan yazılı açıklamada; "08.04.2020 Çarşamba günü, Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İHA

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