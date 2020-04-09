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Haberler Çanakkale Babasını kaybetti ama kendisi savaşı kazandı

Babasını kaybetti ama kendisi savaşı kazandı

Babasını kaybetti ama kendisi savaşı kazandı
Giriş Tarihi: 9.4.2020

Çanakkale Kepez'de 11 gün önce babasını korona virüsünden kaybeden, kendisi de aynı sebeple Pandemi Hastanesi'nde tedaviye alınan Semra Kaplan, savaşı kazandı. Dün taburcu olan Kaplan, 14 gün evinde karantinada kalacak. Kaplan'ı herkes, tedavi gördüğü hastaneden gözyaşlarıyla yaptığı videolu paylaşımla tanımıştı. Babası Eyüp Kaplan'ı kaybeden Kaplan, 'Ne olur evde kalın' diyerek herkesi uyarmıştı.

SUAT SALGIN

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