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'de 63 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

Çanakkale'de 63 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

11.04.2020, 19:22 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020,19:22

'de yaşayan 63 yaşındaki hasta, koronavirüsü yenip sağlığına kavuştu. 'ta ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak tedavi sürecini tamamlayan hasta sağlığına kavuştu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) yapılan açıklamaya göre, 63 yaşındaki A.A, kurumun pandemi hastanesine dönüştürülen Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü.

24 Mart'ta yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak tedavi sürecini tamamlayan hasta sağlığına kavuştu.

Koronavirüsü tedavisi gören hastanın eski sağlığına yeniden kavuştuğunun belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin 23 Mart'ta Pandemi Hastanesi olarak belirlenmesinin ardından Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bünyesindeki yoğun bakım ünitesi hızlı bir hazırlık sonrasında yoğun bakım ihtiyacı olan Kovid-19 olası/tanılı hastalara hizmet vermeye başladı. 63 yaşındaki A.A. isimli hastamız 24 Mart tarihinde Kovid-19 tanısı ve ciddi solunum yetmezliği ile yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak uzun ve başarılı bir tedavi sürecinin ardından 6 Nisan tarihinde solunum cihazından ayrılarak takip ve tedavisinin kalanı için hastanemiz yataklı servisine alındı. Hastalarının sağlığına kavuşması yoğun bakımda hizmet sunan sağlık personelinde de motivasyon ve mutluluğa yol açtı. Genel durumu iyi olan hastamız, bir süre daha takibinin ardından taburcu edilebilecek."

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