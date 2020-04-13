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Haberler Çanakkale ABD savaş gemisi 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

savaş gemisi ' Porter', 'ndan geçti

ABD savaş gemisi 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

13.04.2020, 11:45

'ndan donanmasına ait, 78 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri ' Porter' geçerek, 'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 08.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Porter', saat 09.00 sıralarında, Çanakkale önlerinde oldu. 'USS Porter', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları ile eşlik edildi.

DHA

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