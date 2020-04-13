‘Bizi korona değil bu cehalet öldürecek’

Çanakkale'de pandemi hastanesi olarak hizmet verilen ÇOMÜ Hastanesi'nde görevli hemşire Selin Gümüş, sokağa çıkma yasağı öncesi market, büfe ve fırınlara akın eden vatandaşlara tepki gösterdi. Hemşire Gümüş, "Kimse 2 gün aç ölmezdi. 1 aydır savaş veriyoruz yazık değil mi? 2 saatte çöpe atıldı. Gerçekten bizi korona değil cehalet öldürecek" dedi. Muğla Fethiye Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Fettah Cantürk de tepki gösterenlerden biriydi. Cantürk, "Bizim emeğimizin karşılığını iki saat içinde gösterdiniz. Alkol aldınız, gazlı içecek aldınız. Biz size ne desek boş. Bütün emeklerimiz boşa gitti" dedi.

Selin hemşire, sokağa çıkan vatandaşlara tepki gösterdi.

MURAT YALÇIN