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şehitlerine denizden selam

Çanakkale şehitlerine denizden selam

13.04.2020, 15:35

Milli 'nca Grubu-2 gemileri ile selamlanarak, şehitlere saygı sunulduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz'den Ege'ye intikal eden İtalyan Tuğamiral Fantoni komutasındaki İtalyan ITS Fasan, Kanada'ya ait HMCS Frederıcton ve TCG Salihreis fırkateyninden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamlayarak şehitlerimize saygılarını sundu" denildi.

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