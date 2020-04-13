Çanakkale şehitlerine denizden selam

Milli Savunma Bakanlığı'nca NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri ile Çanakkale Şehitler Abidesi selamlanarak, şehitlere saygı sunulduğu açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz'den Ege'ye intikal eden İtalyan Tuğamiral Fantoni komutasındaki İtalyan ITS Fasan, Kanada'ya ait HMCS Frederıcton ve TCG Salihreis fırkateyninden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamlayarak şehitlerimize saygılarını sundu" denildi.
Karadeniz'den Ege'ye intikal eden İtalyan Tuğamiral Fantoni komutasındaki İtalyan ITS FASAN, Kanada'ya ait HMCS FREDERICTON ve TCG SALİHREİS fırkateyninden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamlayarak şehitlerimize saygılarını sundu. pic.twitter.com/ECIb6acvPK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2020
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