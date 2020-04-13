Çanakkale'de karantinadaki 156 vatandaş tahliye edildi

Çanakkale'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kız Öğrenci Yurtlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtdışından getirilerek karantinaya alınan 156 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi. 156 kişi 8 otobüs ile Türkiye'nin 33 iline gitmek üzere yola çıkarıldı.

Katar'dan 86, Belarus'tan 27, Kazakistan'dan 75 ve Rusya'dan 12 vatandaş Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurdunda karantina altına alındı. 14 gün boyunca burada tüm ihtiyaçları karşılanan 200 vatandaşın yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir hastalık bulgusuna rastlanmadı. 29 Mart'ta karantinaya alınan ve bugün 14 günlük süresi dolan 156 kişi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD, sağlık ve emniyet ekiplerince toplam 8 otobüsle uğurlandı. 156 kişinin Türkiye'nin 33 iline gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Katar'dan gelen 44 kişinin ise 3 Nisan'da karantina alınması nedeniyle 18 Nisan Cumartesi günü tahliye edileceği açıklandı. Tahliye edilen vatandaşlar otobüse binerken Çanakkale Valiliği tarafından hediye paketi takdim edildi.

Öte yandan 14 günlük karantina süresi boyunca yurtlarda iyi bakıldıklarını söyleyen vatandaşlar yetkililere teşekkür etti.

DHA