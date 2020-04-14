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Haberler Çanakkale Hurda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Hurda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Hurda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

14.04.2020, 09:36

Son dakika haberine göre - karayolunun ilçesi yakınlarında hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Çanakkale istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Hamit Çelik'in kullandığı hurda yüklü 35 AU 4713 plakalı kamyon, Nusratlı rampalarda şarampole devrildi. Kazada sürücü Çelik yaralanarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yola devrilen hurda parçaları ise Ayvacık ve Küçükkuyu belediyeleri itfaiye ekiplerince temizlendi. Kazada yaralanan sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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