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’de 89 gemi mürettebatı karantinaya alındı

Çanakkale’de 89 gemi mürettebatı karantinaya alındı

19.04.2020, 09:15 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020,09:30

’de, ’da 3 Nisan Cuma günü karantinaya alınan ‘’ isimli gemideki 89 gemi mürettebatı korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kız Yurdu’na yerleştirildi.

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınan 'Eleftherios Venizelos' adlı gemi 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından dün tahliye edildi. Atina'dan sabah saatlerinde ayrılan 160 kişilik mürettebattan 2'si yabancı 87'si Türk, toplam 89 gemi mürettebatı 4 otobüsle İpsala Sınır Kapısı'ndan ülkeye girip, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kendilerini bekleyen otobüslerle Çanakkale'ye geldi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurduna yerleştirilen 89 kişinin 14 günlük karantina süresi başladı.

Polis ekipleri ile AFAD ekipleri yurdun giriş ve çıkışında geniş güvenlik önlemi aldı.

İHA

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