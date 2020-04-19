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Haberler Çanakkale Satmaya götürdüğü 1350 cerrahi maske ile yakalandı

Satmaya götürdüğü 1350 cerrahi maske ile yakalandı

Satmaya götürdüğü 1350 cerrahi maske ile yakalandı

19.04.2020, 10:50

'de jandarma ekibi, yasak olduğu halde maske sattığı öne sürülen E.T.'yi (35), 1350 cerrahi maske ile yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle stokçuluk ve fırsatçılık yaparak, haksız rekabet ve fahiş fiyatla cerrahi maske satışı yapmak isteyen şüpheli E.T.'nin Bayramiç bölgesine gittiğini belirledi. E.T.'nin kullandığı otomobili, Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü sapağında durduran ekipler, araçta yapılan aramada 27 kutu içerisinde toplam 1350 adet faturası bulunmayan cerrahi maske ele geçirdi. Şüpheli E.T., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA

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