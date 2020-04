Manavdan koronavirüs tedbiri: İçeriye insan almıyoruz

Çanakkale'de 12 yıldır manav dükkanı işleten Gürcan Mandacı koronavirüs kapsamında yeni tedbirler aldı. İçeri kimseyi almıyoruz diyen Mandacı,''Saatlerimizi kısalttık,bire bir çalışıyoruz. Şuan da yüzde 60 oranında telefonla siparişe döndük. Günlük taze mal getiriyoruz. Hatalarımız illaki vardır, onları telafi etmeye çalışıyoruz. Yani insanlara faydalı olabilecek her şeyi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Çanakkale'de 12 yıldır manav dükkan işleten Gürcan Mandacı, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kendince bazı tedbirler aldı. Dükkanının girişini masayla kapatan Mandacı, müşterilerinden siparişleri not kağıtlarıyla alıyor. Müşteriler ise alınan tedbirlerden son derece memnun.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez Beldesi'nde yaklaşık 12 yıldır manav dükkanı işleten Gürcan Mandacı, korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirlerle büyük beğeni topladı.



Müşterilerin dükkana girişine izin vermeyen Mandacı, girişte bıraktığı not kağıtlarına vatandaşların isteklerini yazdırıyor ve içerideki çalışanlara iletiyor. Manav içinde hızlı bir şekilde çalışan ekip, kısa sürede listede olan ürünleri poşetleyip, müşterilere iletiyor.

Yapılan uygulamanın hem kendi hem de müşterilerin sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Mandacı, "Biz millet olarak çabuk unutan insanlarız. O yüzden devletimizin söylediklerini kayda almak için ben de buradan başladım. Ben de şuan görev yapıyorum. Saatlerimizi kısalttık, içeriye insan almıyoruz, bire bir çalışıyoruz. Şuan da yüzde 60 oranında telefonla siparişe döndük. Günlük taze mal getiriyoruz. Hatalarımız illaki vardır, onları telafi etmeye çalışıyoruz. Yani insanlara faydalı olabilecek her şeyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.



İHTİYACI OLAN ALIYOR, İMKANI OLAN KOYUYOR

Ayrıca, ihtiyacı olan vatandaşları da unutmayan Mandacı, manav dükkanının önüne koyduğu geniş sepete de günlük taze sebzeler bırakıyor. Cama 'İhtiyaç sahipleri sormadan alabilir, sen de katkıda bulunabilirsin' yazılarını asan Mandacı, "İhtiyacı olanlar için biz başlangıcı yapıyoruz ondan sonra isteyen bütün müşterilerimiz birer parça mal koyuyorlar. Kimseyi zorlamıyoruz; havuç, patates, soğan koyanlar oluyor. Önemli olan bir insanı yarasına merhem olabilmek, herkesten bu konuda destek bekliyoruz" diye konuştu.

