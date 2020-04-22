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Haberler Çanakkale Ezine'de ormanlık alanda yangın; 1 hektar yandı

'de ormanlık alanda ; 1 hektar yandı

Ezine'de ormanlık alanda yangın; 1 hektar yandı

22.04.2020, 16:49

'nin ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan kül oldu.

Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı Köyü'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve 15 orman işçisi müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürülen yangında 1 hektarlık alan küle döndü.

DHA

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